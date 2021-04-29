В МЧС напомнили, где можно приготовить шашлык и не получить штраф

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Разжигать мангал и готовить шашлык в столице можно только в строго организованных для этого местах: на специальных площадках из металла со средствами тушения огня. За приготовление шашлыка в других местах можно получить штраф от двух тысяч рублей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала инженер третьего регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ВАО столичного главка МЧС Валерия Романенко.

— Традиционно причинами пожаров становится пал прошлогодней травы и поджоги мусора на придворовых территориях, в огородах, разведение костров в лесопарковых зонах, жарка шашлыков — и все это с пренебрежением правилами пожарной безопасности, — говорит Романенко.

Для того чтобы майский отдых не превратился в грустную историю, нужно соблюдать правила безопасности при розжиге мангалов и разведении костров. Для высохшей прошлогодней травы любая неосторожность представляет опасность — искра, брошенный окурок, непотушенный костер. Процесс горения, особенно в ветреную погоду, неуправляемый и непредсказуемый.

По словам Романенко, жарить шашлыки можно только в строго организованных для этого местах. Место для разведения — обособленная площадка с емкостью из металла или других негорючих материалов. На ней не должно быть мусора, и располагаться она должна вдали от построек, лесопарковых зон.

— Площадка должна быть с первичными средствами пожаротушения — огнетушителем, емкостью с водой или песком, — добавляет Романенко.

Согласно правилам противопожарного режима, в необорудованных местах запрещено использовать открытый огонь для приготовления пищи и разжигать костры.

В МЧС также напоминают, что во время обращения с огнем нельзя оставлять его без присмотра. Также нельзя позволять детям играть с огнем, вблизи мангалов и костров и со средствами для розжига.

Штрафы

При нарушении правил граждан ждет предупреждение или даже штраф. А если нарушение происходит, когда в регионе установлен период особого противопожарного режима, штрафы возрастают в два раза.

— Гражданам грозит штраф в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. Для должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей. А для предпринимателей без образования юридического лица — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, — говорит Романенко.

Самый большой штраф предусмотрен для юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

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