Стал известен победитель шоу «Голос. Дети»

Фото: instagram.com/voice1tv

Восьмой сезон российского телевизионного музыкального шоу «Голос. Дети» выиграл Владислав Тюкин из команды Светланы Лободы.

Конкуренцию Владиславу Тюкину составляли Мария Политикова из команда Басты и Елизавета Трофимова из команды Егора Крида.

В финальном выпуске передачи, транслировавшемся в эфире Первого канала, стало известно, что Тюкин набрал по итогам зрительского голосования 43,7 процента голосов. В последнем этапе телепроекта конкурсант исполнил композиции «Не отрекаются любя» и Who Wants to Live Forever.

Победитель получил денежный приз в размере миллиона рублей, а также сертификаты на запись собственной песни.

