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Стал известен победитель шоу «Голос. Дети»
Фото: instagram.com/voice1tv

Стал известен победитель шоу «Голос. Дети»

Татьяна Плотникова

Музыка

Восьмой сезон российского телевизионного музыкального шоу «Голос. Дети» выиграл Владислав Тюкин из команды Светланы Лободы.

Конкуренцию Владиславу Тюкину составляли Мария Политикова из команда Басты и Елизавета Трофимова из команды Егора Крида.

В финальном выпуске передачи, транслировавшемся в эфире Первого канала, стало известно, что Тюкин набрал по итогам зрительского голосования 43,7 процента голосов. В последнем этапе телепроекта конкурсант исполнил композиции «Не отрекаются любя» и Who Wants to Live Forever.

Победитель получил денежный приз в размере миллиона рублей, а также сертификаты на запись собственной песни.

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