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Скончался первый продюсер Пугачевой Михаил Плоткин
Фото: Anatoly Lomokhov / globallookpress

Скончался первый продюсер Пугачевой Михаил Плоткин

Анастасия Колоскова

Звезды

В возрасте 77 лет ушел из жизни музыкальный продюсер Михаил Плоткин, принимавший участие в карьере Примадонны отечественной эстрады — Аллы Пугачевой. Об этом в субботу, 1 мая, сообщил его друг Хизри Байтазиев.

— Сегодня в 8:20 утра не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, Михаила Владимировича Плоткина. Человека-легенды, патриарха нашего эстрадного цеха, стоявшего у истоков создания таких коллективов, как «Лейся, песня», «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Надежда», — написал Байтазиев на своей странице в социальной сети Instagram.

По данным СМИ, причиной смерти продюсера стали последствия перенесенного коронавируса.

СПРАВКА «ВМ»

Михаил Плоткин родился в Москве в 1944 году. Его карьера на эстраде началась, когда ему было 20 лет. Он являлся администратором вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», к которому имела отношение Алла Пугачева, и «Самоцветы», а также основателем коллективов «Надежда» и «Лейся, песня».

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