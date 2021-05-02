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Исполнитель роли Энакина Скайуокера может вернуться в новые «Звездные войны»
Фото: Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов / 2002 год

Исполнитель роли Энакина Скайуокера может вернуться в новые «Звездные войны»

Полина Долганова

Звезды

Киностудия Lucasfilm нацелена на сотрудничество с голливудским актером Хейденом Кристенсеном в будущих полнометражных фильмах и сериалах на основе франшизы «Звездные войны».

Однако пока компания не уточнила подробности предстоящих съемок. Предположительно, речь может идти о развитии сюжета вокруг героя Энакина Скайуокера и его превращении в Дарта Вейдера.

Портал We Got It Covered отмечает, что время Кристенсена на экране совсем не обязательно будет продолжительным. К примеру, он может просто появиться во флешбэках.

Напомним, канадский актер приобрел мировую известность благодаря исполнению роли Энакина Скайуокера во второй и третьей частях трилогии-приквелов Джорджа Лукаса к «Звездным войнам».

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