Белоруссия объяснила свою позицию по согласованию интеграционных карт с РФ

Минобороны РФ / Фото: Минобороны РФ

Белоруссия не ставит жестких сроков по согласованию с Российской Федерацией двух оставшихся интеграционных карт, но не хотела бы откладывать этот вопрос в долгий ящик. Об этом в понедельник, 3 мая, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, страны обсуждают этот вопрос. За последние шесть месяцев Белоруссия и Россия сблизили позиции в большем объеме, чем за несколько лет до этого. В таком конструктивном темпе стороны планируют дальше решать эту задачу.

— Ставить жесткие сроки ни нас, ни российскую стороны ничто не вынуждает, — отметил Головченко.

Он добавил, что переданные программы уже предварительно согласованы на уровне руководителей отраслевых ведомств и подразумевают проведение единой политики в разных отраслях экономики, промышленности и сельском хозяйстве.

Читайте также: Премьер-министр Белоруссии высоко оценил готовность к экономической интеграции с РФ