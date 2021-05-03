Народный календарь. Что нужно сделать 4 мая, чтобы избавиться от неудач и одиночества
В народном календаре 4 мая называли Прокловым днем. Хозяйки выметали из углов мусор и паутину, мыли окна, чтобы впустить в дом больше света и солнца.
Женщины старались испечь в этот день побольше сладостей, их ставили на стол, чтобы избавиться от негативной энергетики, которая несла скандалы, ссоры и одиночество.
Приметы погоды гласили, что если черемуха зацветал, то лето будет погожим. Если полетел тополиный пух, можно сажать огурцы.
Подробности в видеосюжете «ВМ»:
4 мая отмечаются Международный день пожарных и День Звездных войн.
60 лет назад в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством. 42 года назад Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту
В этот день родились композитор-песенник Марк Фрадкин, актриса Татьяна Самойлова, российский футбольный тренер Леонид Слуцкий.
Именины отмечают Алексей, Максим, Николай, Денис, Александр, Федор.
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