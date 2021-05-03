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«Надо спасать человека»: лор назвал необычный признак приближающейся смерти
Фото: pixabay.com

«Надо спасать человека»: лор назвал необычный признак приближающейся смерти

Ростислав Зубков

Здоровье

Заложенность носа может привести к очень тяжелым последствиям вплоть до летального исхода, если ее вовремя не устранить. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-отоларинголог, профессор МГМУ им. И. М. Сеченова Юрий Ульянов.

Он объяснил, что по своей природе нос призван увлажнять и согревать вдыхаемый человеком воздух. Для этого в носу расположены пазухи.

— Так, если снаружи минус 25 градусов, то воздух, проходя через пазухи носа, превращается в плюс 25 для нашего горла и обретает 100-процентную влажность. Природа создала этот механизм для сохранения жизнеспособности дыхательных путей человека, — отметил медик.

По его словам, если нос заложен, пазухи не функционируют. Если же они не работают, значит, внутри носа идет воспалительный процесс, который, в свою очередь, приводит к опасному недугу — синуситу.

— Это воспаление слизистой оболочки пазух носа. Синусит опасен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может «прорваться» в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль. Если вовремя это не остановить, воспаление может прорваться в мозги, и тогда надо спасать человека. Если же оно прорвется в глаза, то тогда и их надо спасать, — указал собеседник «ВМ».

В заключение он выразил мнение, что головная боль — это, прежде всего, состояние пазух носа, поскольку они «занимают почти половину головы».

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