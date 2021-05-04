Увеличены сроки подачи заявок на покупку парковочных мест в Москве

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Россия, Москва, улица Академика Королёва, 10 Карта всех событий

Москвичи смогут подать заявки на покупку парковочных мест по преимущественному праву на некоторых улицах столицы в увеличенный срок. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Центра управления городским имуществом.

Цена парковочных мест варьируется от 295 тысяч до 1,7 миллиона рублей.

— Преимущественное право — это возможность купить парковочное место у города без процедуры торгов со скидкой 40 процентов и для всей семьи, — уточнил генеральный директор Центра управления городским имуществом Александр Окунев.

Так, на 26 мая перенесли торги по продаже машино-мест по адресу улица Академика Королева, дом 10. До 14 мая необходимо подать заявку на парковочные места по адресу улица Новый Арбат, дом 27, до 24 мая — на машино-места по адресам улица Дмитрия Ульянова, дом 6, корпус 1, и Можайское шоссе, дом 45, корпус 1.

Москвичи также до 28 июля должны оформить документы для покупки мест по адресу Ходынский бульвар, дом 19, до 31 мая — для покупки по адресу улица Ярцевская, дом 32. До 25 и 30 июня сроки увеличены для адреса Ленинский проспект, дом 83б, до 15 и 19 июля — для адреса проезд Березовой Рощи, дом 10, пишет агентство городских новостей «Москва».

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