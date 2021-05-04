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Сизых чаек заметили в подмосковном Щелкове
Фото: сайт Минэкологии Подмосковья

Сизых чаек заметили в подмосковном Щелкове

Елена Фролова

Животные

Сизые чайки начали возвращаться после зимовки на Моховое озеро в подмосковном Щелкове. Причем пернатые по прилеты стараются найти себе пару. Такую информацию предоставили пресс-службе регионального Министерства экологии и природопользования.

Озеро находится на территории памятника природы областного значения «Никольская лесная дача».

— Специалисты убедились в том, что птицы стали возвращаться с зимовок и образовывать пары, — сообщил глава ведомства - зампред областного правительства Андрей Разин.

По его словам, сведения о том, что чайки могут переселяться на другие водоемы, не подтвердились, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он также добавил, что экологическая ситуация на особо охраняемых природных территориях региона является нормальной, места обитания пернатых находятся в хорошем состоянии, а кормовой базы хватает на всех.

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чайкиМосковская областьАндрей Разин
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