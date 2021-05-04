Дрессировщик Михаил Багдасаров скончался из-за коронавируса

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Народный артист Михаил Багдасаров умер из-за осложнений после коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе «Росгосцирка» во вторник, 4 мая.

Дрессировщик боролся с COVID-19 на протяжении долгого времени, однако скончался от осложнений в возрасте 75 лет.

Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный поделился воспоминаниями о знаменитом дрессировщике.

— Мы виделись буквально несколько недель назад, Миша приходил, обсуждал проблемы цирка, свое видение. И я понимал, что даже после выхода на пенсию ему все небезразлично, что он по-прежнему с любовью, с трепетом относится к искусству, которому отдал всю свою жизнь, — отметил Запашный.

Он добавил, что Багдасаров прошел сложный творческий путь. По мнению Запашного, дрессировщик стал основателем целой династии, так как в настоящее время уже третье поколение Багдасаровых работает в цирке, пишет ТАСС.

Михаил Багдасаров начал выступать в цирке в 1973 году. Сначала он организовал собственную программу, затем открыл аттракцион «Давид Сасунский», в котором принимали участие львы, пантеры, ягуары, тигры и другие животные.