Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Настоящая любовь»: Петров поздравил Милославскую трогательным видео
Фото: instagram.com/milostasii

«Настоящая любовь»: Петров поздравил Милославскую трогательным видео

Анастасия Прохорова

Звезды

Российский актер Александр Петров поздравил свою девушку Стасю Милославскую трогательным видео, которое опубликовал в Instagram.

Он подписал ролик признанием в чувствах к избраннице: «Стася, я люблю тебя!».

— Ты самый лучший. Люблю тебя. Спасибо, — ответила Петрову именинница.

Своей публикацией актер привлек внимание общественности. Поклонники поделились реакцией в комментариях, отметив, что ожидали в конце ролика предложение руки и сердца. «До конца фильма ждала, что это будет предложение»; «Сильно! Простыми словами о главном... И это настоящая любовь»; «Красавцы оба! Без комментариев! Пусть так будет всегда, пусть все сказанное сбудется на долгие годы!».

Читайте также: Петров и Милославская рассказали, как начался их роман

поздравление актераАлександр ПетровСтася Милославская
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Все мнения
О проекте