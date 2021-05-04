«Настоящая любовь»: Петров поздравил Милославскую трогательным видео

Фото: instagram.com/milostasii

Российский актер Александр Петров поздравил свою девушку Стасю Милославскую трогательным видео, которое опубликовал в Instagram.

Он подписал ролик признанием в чувствах к избраннице: «Стася, я люблю тебя!».

— Ты самый лучший. Люблю тебя. Спасибо, — ответила Петрову именинница.

Своей публикацией актер привлек внимание общественности. Поклонники поделились реакцией в комментариях, отметив, что ожидали в конце ролика предложение руки и сердца. «До конца фильма ждала, что это будет предложение»; «Сильно! Простыми словами о главном... И это настоящая любовь»; «Красавцы оба! Без комментариев! Пусть так будет всегда, пусть все сказанное сбудется на долгие годы!».

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