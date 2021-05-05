Власти Тюмени ответили на видео с засохшим пряником для ветерана

Фото: Департамент соцразвития Тюменской области

Сувенирные пряники, которые подарили ветеранам в Тюмени накануне Дня Победы, соответствуют срокам годности. По поводу данного продукта в прошлом году нареканий не было. Так в пресс-службе департамента социального развития региона прокомментировали видео, где женщина попробовала распилить засохший десерт.

— Состав продуктового набора каждый год формируется с учетом пожеланий самих ветеранов и согласовывается областным советом ветеранов войны и труда, —«» уточнили в тюменском департаменте.

Фото: Youtube / nashgorod.ru

Кроме того, в ведомстве уточнили, что подобные пряники ишимского производителя входили в состав подарка и в 2020 году. Тогда нареканий со стороны ветеранов и их родных не было. Согласно информации, предоставленной региональными властями, пряник «Ишимский сувенирный с фруктовой начинкой» не был самостоятельным подарком. Он является частью продуктового набора. Все они раздавались в течение апреля, и срок годности товаров не был нарушен. На данный момент сведения о засохшем прянике, размешенные в социальных сетях, проверяются, отмечает телеканал 360.

Кроме продуктовых наборов, ветеранам в Тюменской области в честь годовщины Великой Победы были предоставлены единовременные выплаты и вручены именные поздравления.

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