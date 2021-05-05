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Глава Google в России объяснила, каких людей не возьмут на работу в международную компанию
Фото: pixabay.com

Глава Google в России объяснила, каких людей не возьмут на работу в международную компанию

Виктория Федотова

Общество

Глава Google в России Юлия Соловьева объяснила, какого человека не возьмут на работу в международную компанию. По ее словам, это безапелляционность суждения.

— Для меня это было бы звоночком, да, — ответила она в интервью Надежде Стрелец, которая привела в пример высказывания людей, критикующих модные тренды.

На вопрос о том, каких людей не заменят роботы и не уволят с работы, Соловьева отметила, что успешные люди должны «уметь видеть, как меняется среда, и принимать быстрые решения по изменению стратегии».

— Информации много, она комплексная, не всегда черно-белая, в этом контексте алгоритмы ведут к правильным последствиям. Умение действовать — один из таких параметров, — считает эксперт.

Когда Соловьева принимает людей на работу, она смотрит на следующие свойства: умение коммуницировать, гибкость и общее любопытство и желание узнавать новое.

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