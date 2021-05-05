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«Зарайск — каждому»: подмосковные молодогвардейцы открыли туристический сезон
Фото: pixabay.com

«Зарайск — каждому»: подмосковные молодогвардейцы открыли туристический сезон

Елена Фролова

Туризм

Московское областное отделение всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» открыло туристический сезон. Во время мероприятия молодые люди презентовали проект «Зарайск — каждому», основной задачей которого является развитие внутреннего туризма.

Проект предполагает создание сайта, а также образовательно-познавательного, гастрономического, природного, паломнического и исторического туристических маршрутов для посетителей города.

— Наша цель — значительно увеличить уровень узнаваемости Зарайска и Подмосковья в целом. Планируем, что свыше 15 тысяч человек при помощи экскурсий, инфотуров, туристического портала и печатных материалов познакомятся с нашим городом и в дальнейшем спланируют комфортное пребывание на его территории, — поделилась автор проекта «Зарайск — каждому» Дарья Хрипунова.

По ее словам, проект высоко оценили на федеральном уровне. Он также получил поддержку в виде гранта от центрального штаба «Молодой гвардии», пишут «Вести Подмосковья». В Зарайске в честь начала работы проекта состоялся первый информационный тур, который включал в себя мастер-класс по изготовлению коврижек, авторские экскурсии, посещение смотровой площадки и многое другое.

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туризмЗарайскМосковская область
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