Санкт-Петербург стал лидером по числу людей, не доверяющих беспилотным авто

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Санкт-Петербург оказался первым среди крупнейших российских городов в рейтинге по скептическому отношению к беспилотному транспорту. От поездки без водителя отказались бы 38 процентов опрошенных жителей Северной столицы. При этом мужчины больше женщин готовы прокатиться на транспорте под управлением компьютера.

Соответствующее исследование провели аналитики сервиса SuperJob. Оказалось, что больше всего желающих прокатиться на беспилотном авто проживают в Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Уфе и Воронеже. Опрос был организован в городах-миллионниках. Размер выборки составил девять тысяч респондентов. Причем по тысяче человек опросили в Москве и Санкт-Петербурге, а в остальных населенных пунктах — по 500.

В результате Северная столица оказалась на 13-м месте рейтинга. Пересесть в беспилотники готовы только 37 процентов опрошенных горожан, отмечают «Невские новости». Причем люди, которые выразили недоверие такому виду транспорта, объяснили это тем, что не хотят лишиться удовольствия вождения. Некоторые также высказали беспокойство из-за безопасности и отсутствия в нашей стране необходимых законов и инфраструктуры. Еще 25 процентов петербуржцев затруднились с ответом.

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