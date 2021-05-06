Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Санкт-Петербург стал лидером по числу людей, не доверяющих беспилотным авто
Фото: pixabay.com

Санкт-Петербург стал лидером по числу людей, не доверяющих беспилотным авто

Елена Фролова

Технологии

Санкт-Петербург оказался первым среди крупнейших российских городов в рейтинге по скептическому отношению к беспилотному транспорту. От поездки без водителя отказались бы 38 процентов опрошенных жителей Северной столицы. При этом мужчины больше женщин готовы прокатиться на транспорте под управлением компьютера.

Соответствующее исследование провели аналитики сервиса SuperJob. Оказалось, что больше всего желающих прокатиться на беспилотном авто проживают в Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Уфе и Воронеже. Опрос был организован в городах-миллионниках. Размер выборки составил девять тысяч респондентов. Причем по тысяче человек опросили в Москве и Санкт-Петербурге, а в остальных населенных пунктах — по 500.

В результате Северная столица оказалась на 13-м месте рейтинга. Пересесть в беспилотники готовы только 37 процентов опрошенных горожан, отмечают «Невские новости». Причем люди, которые выразили недоверие такому виду транспорта, объяснили это тем, что не хотят лишиться удовольствия вождения. Некоторые также высказали беспокойство из-за безопасности и отсутствия в нашей стране необходимых законов и инфраструктуры. Еще 25 процентов петербуржцев затруднились с ответом.

Читайте также: Интеллект за рулем. Лишь очень умному транспорту можно доверить перевозку людей

опросСанкт-Петербургбеспилотный транспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Все мнения
О проекте