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Стилист Рогов предположил, что скажут о современной моде в будущем
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Стилист Рогов предположил, что скажут о современной моде в будущем

Виктория Федотова

Общество

Популярный стилист Александр Рогов предположил, что скажут наши потомки о сегодняшней моде. На вопрос блогера Петра Плоскова о том, как на современную моду отреагируют в 2030–2040 годах, Рогов ответил, что говорить будут про оверсайз и украшения.

— Демна Гвасалия сделал невозможное, он правда родил новое, хотя казалось бы, оверсайз, что там придумывать, огромную вещь надел и все. Он возвел это в некий культ. Он родил новую эстетику, это сильно повлияло на наше восприятие. Я думаю, ковид войдет в историю. На улице стало больше домашней одежды, — заявил Рогов.

По его словам, сегодня девушки все больше отказываются от неудобной одежды и каблуков. Все хотят комфорта.

— Переход акцентов с сумок и обуви на шею и грудь, потому что все онлайн, особенно в первые месяцы пандемии: серьги, висюльки, это реально переломило все, подход к себе. Наш период войдет в историю с этими нюансами, — подчеркнул эксперт.

Рогов заявил, что современная молодежь очень классная, но «ничего не умеет».

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