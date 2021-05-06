Более четырех миллионов писем об опасности пала травы направили жителям Подмосковья

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Свыше четырех миллионов электронных писем с предупреждениями об опасности пала сухой травы было направлено жителям Московской области с наступлением пожароопасного периода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

— Организована рассылка более четырех миллионов электронных писем населению области об опасности пала сухой травы, — подчеркнули в ведомстве.

Помимо этого, спасатели раздавали листовки и памятки, которые разъясняют меры противопожарной безопасности, а также правила и порядок использования открытого огня, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, на территории региона используют чек-листы. С их помощью можно информировать граждан в садовых некоммерческих товариществах о нарушениях. Такие документы были задействованы уже в 1,5 тысячи СНТ.

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