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Москва вошла в тройку самых романтичных городов России
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москва вошла в тройку самых романтичных городов России

Елена Фролова

Туризм

Государственная программа по возврату части средств, которые были потрачены на путешествие по стране, до сих пор привлекает туристов. Эксперты собрали самые романтичные направления для поездок в мае.

Санкт-Петербург

Традиционно, этот город является одним из самых романтичных в России. Этого статуса он добился благодаря своим речным артериям, архитектурным ансамблям и особой атмосфере. При этом в мае Северная столица приобретает особое очарование. Например, на разведенные мосты можно полюбоваться во время белых ночей.

Так, примерно с середины мая ночь в городе на Неве становится формальностью. В это время становятся популярными путешествия по рекам и городским каналам, ночные кафе и прогулки по крышам.

Москва

Столица России может удивить даже самого взыскательного туриста, ищущего романтики. Не может оставить равнодушным, например, скайд-парк «Эрмитаж», расположенный в центре города. Здесь находится современная арт-конструкция «Всем влюбленным». Она выполнена в форме сердца. Многие верят, что в этом месте исполняют желания романтиков.

Кроме того, влюбленным парам обязательно понравятся Патриарший мост и потрясающий вид на Москву-реку. Прогуливаясь по столичным набережным можно влюбиться в этот город навсегда.

Казань

Столица Казахстана привлечет не только любителей гастрономических и исторических путешествий, но и романтиков. Казань известна своим гостеприимством. Ярких красок добавят аттракционы для влюбленных. Например, желающие могут признаться друг другу в любви возле арки на Черном озере. Конструкция выполнена так, что слова, произнесенные шепотом с одной стороны, будут прекрасно слышны с другой, отмечает Nation News.

Любители оригинальных свиданий смогут прокатиться на специальном троллейбусе для влюбленных. Его кузов украшает надпись: «Поездка, ставшая судьбой». В салоне играет классическая музыка о любви.

Также в список самых романтичных городов попали Сочи и Муром, где влюбленные найдут не менее красивые и незабываемые впечатления.

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