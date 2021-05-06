Москва вошла в тройку самых романтичных городов России

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Государственная программа по возврату части средств, которые были потрачены на путешествие по стране, до сих пор привлекает туристов. Эксперты собрали самые романтичные направления для поездок в мае.

Санкт-Петербург

Традиционно, этот город является одним из самых романтичных в России. Этого статуса он добился благодаря своим речным артериям, архитектурным ансамблям и особой атмосфере. При этом в мае Северная столица приобретает особое очарование. Например, на разведенные мосты можно полюбоваться во время белых ночей.

Так, примерно с середины мая ночь в городе на Неве становится формальностью. В это время становятся популярными путешествия по рекам и городским каналам, ночные кафе и прогулки по крышам.

Москва

Столица России может удивить даже самого взыскательного туриста, ищущего романтики. Не может оставить равнодушным, например, скайд-парк «Эрмитаж», расположенный в центре города. Здесь находится современная арт-конструкция «Всем влюбленным». Она выполнена в форме сердца. Многие верят, что в этом месте исполняют желания романтиков.

Кроме того, влюбленным парам обязательно понравятся Патриарший мост и потрясающий вид на Москву-реку. Прогуливаясь по столичным набережным можно влюбиться в этот город навсегда.

Казань

Столица Казахстана привлечет не только любителей гастрономических и исторических путешествий, но и романтиков. Казань известна своим гостеприимством. Ярких красок добавят аттракционы для влюбленных. Например, желающие могут признаться друг другу в любви возле арки на Черном озере. Конструкция выполнена так, что слова, произнесенные шепотом с одной стороны, будут прекрасно слышны с другой, отмечает Nation News.

Любители оригинальных свиданий смогут прокатиться на специальном троллейбусе для влюбленных. Его кузов украшает надпись: «Поездка, ставшая судьбой». В салоне играет классическая музыка о любви.

Также в список самых романтичных городов попали Сочи и Муром, где влюбленные найдут не менее красивые и незабываемые впечатления.

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