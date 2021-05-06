Журналист Баженов предложил открыть в Москве памятник Георгиевским кавалерам

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Предложение о создании мемориала, посвященного кавалерам Георгиевского креста, прозвучало от лидера общественного движения и известного тележурналиста Тимофея Баженова.

— Более ста лет, вплоть до 1917 года, Георгиевский крест был самой почетной наградой в России, честь награждения которого присваивали наиболее отважным солдатам и матросам. Пришла пора увековечить их память. И будет правильно, если такой мемориал мы установим в столице. Ведь именно святой Георгий изображен на гербе города-героя Москвы, — заявил Тимофей Баженов.

По словам Баженова, мало кому известно, что на фронтах Великой Отечественной войны отлично воевали многие кавалеры Георгиевских крестов. Среди них маршалы Победы Георгий Константинович Жуков, Константин Константинович Рокоссовский и Родион Яковлевич Малиновский. Полным георгиевским кавалером был советский маршал Семен Михайлович Буденный.

А первое награждение Георгиевским крестом 4-й степени состоялось в 1914 году. Награду получил казак Козьма Крючков за блестящую победу над двадцатью семью германскими кавалеристами.

Он также заметил, что георгиевскими крестами награждались иногда целые подразделения. Например, экипаж легендарного брига «Меркурий», принявшего и выигравшего неравный бой с двумя турецкими линкорами, или экипаж крейсера «Варяг», погибший в неравном бою с японской эскадрой.

— 6 мая Русская православная церковь отмечает День Георгия Победоносца. Поздравляю москвичей и всех россиян с этим праздником! Пусть этот день будет символом духовной Победы россиян над недругами, — сказал Тимофей Баженов.