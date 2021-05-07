Журнал Forbes назвал самых перспективных деятелей искусства до 30 лет

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Журнал Forbes опубликовал список самых перспективных деятелей искусства не старше 30 лет. В первую десятку вошли не только хорошо всем известные звезды, но и не так давно дебютировавшие таланты.

В списке оказался 30-летний актер Иван Янковский. Он получил признание после выхода фильма «Текст». Также Forbes отметил 26-летнюю актрису Стасю Милославскую. В список перспективных деятелей искусства не старше 30 лет попала звезда сериала «Чики» 29-летняя Варвара Шмыкова.

Лучшим кинооператором по версии издания стала 26-летняя Ксения Середа. Она участвовала в съемках сериала «Звоните Ди Каприо!» и фильмы «Дылды». Выдающимся молодым режиссером стала 30-летняя Виктория Привалова.

В первую десятку также попала звезда Большого театра, 21-летняя балерина Алена Ковалева. Лучшим писателем по версии российского Forbes оказался автор романа «Непостоянные величины» Булат Ханов. Самыми перспективными художниками признаны 26-летний Вова Перкин, охарактеризовавший свою манеру написания картин «перкенизмом», и 30-летний Аслан Гойсум. Кроме того, 22-летний Степан Христофоров, известный под псевдонимом Brickspacer, покорил редакцию издания своими работами в сфере компьютерной графики.

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