Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Журнал Forbes назвал самых перспективных деятелей искусства до 30 лет
Фото: instagram/milostasii/

Журнал Forbes назвал самых перспективных деятелей искусства до 30 лет

Кирилл Николаев

Звезды

Журнал Forbes опубликовал список самых перспективных деятелей искусства не старше 30 лет. В первую десятку вошли не только хорошо всем известные звезды, но и не так давно дебютировавшие таланты.

В списке оказался 30-летний актер Иван Янковский. Он получил признание после выхода фильма «Текст». Также Forbes отметил 26-летнюю актрису Стасю Милославскую. В список перспективных деятелей искусства не старше 30 лет попала звезда сериала «Чики» 29-летняя Варвара Шмыкова.

Лучшим кинооператором по версии издания стала 26-летняя Ксения Середа. Она участвовала в съемках сериала «Звоните Ди Каприо!» и фильмы «Дылды». Выдающимся молодым режиссером стала 30-летняя Виктория Привалова.

В первую десятку также попала звезда Большого театра, 21-летняя балерина Алена Ковалева. Лучшим писателем по версии российского Forbes оказался автор романа «Непостоянные величины» Булат Ханов. Самыми перспективными художниками признаны 26-летний Вова Перкин, охарактеризовавший свою манеру написания картин «перкенизмом», и 30-летний Аслан Гойсум. Кроме того, 22-летний Степан Христофоров, известный под псевдонимом Brickspacer, покорил редакцию издания своими работами в сфере компьютерной графики.

Читайте также: Названы знаки зодиака — миллиардеры по версии Forbes

актержурнал Forbesсписок
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Все мнения
О проекте