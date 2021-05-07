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«Сладенькая булочка»: Лобода опубликовала фото с младшей дочерью
Фото: instagram/lobodaofficial

«Сладенькая булочка»: Лобода опубликовала фото с младшей дочерью

Кирилл Николаев

Звезды

Певица Светлана Лобода проводит майские праздники в Дубае. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию со своей младшей дочерью Тильдой.

Лобода впервые показала лицо ребенка. Ранее на всех снимках Тильда была изображена со спины.

— Как же хорошо в мае в Дубае, — написала Лобода.

Поклонники певицы умилились трогательным снимком. Многие отметили, что Тильда подросла.

«Вот это да! Какая Тилька большая уже! Скоро три годика пупсу», «Растет мамина модница», «Это что за сладенькая булочка», — написали они в комментариях к посту.

Напомним, старшая дочь певицы Евангелина родилась в 2011 году от хореографа Андрея Царя. Младшая дочь Тильда появилась на свет в мае 2018 года. Имени отца девочки Лобода не раскрывает. В Сети ходили слухи, что им мог стать вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн. В пользу этой версии говорило и необычное имя девочки. Однако сама певица рассказала, что назвала дочь в честь любимой британской актрисы Тильды Суинтон.

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дочьСветлана Лободафото
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