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Психолог объяснила, какую роль лень занимает в эволюции человека
Фото: pixabay.com

Психолог объяснила, какую роль лень занимает в эволюции человека

Елена Фролова

Общество

Понятие «лень» возникло из-за того, что во время эволюции человек достиг высокого уровня интеллектуального развития. Такое мнение высказала психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, желание отложить какое-то важное дело на потом является платой за улучшение условий жизни людей.

— Это только человеческая черта. У животных, например, лени нет. В дикой природе все подчинено рациональности для выживания, — заметила психолог.

Как подчеркнула эксперт, человек может себе позволить время от времени ничего не делать, поваляться на диване. Кроме того, умение откладывать дела в долгий ящик, по мнению спикера, привело к тому, что у человека в рамках эволюции стало развиваться аналитическое мышление.

— Когда кто-то планирует заняться работой позже, скорее всего, он уже просчитал в голове все временные рамки. Он понимает, что не только успеет все сделать к сроку, но и будет доволен результатом, — пояснила Абравитова.

Она также предположила, что так действовать могут позволить себе люди с достаточно высоким интеллектом. Они умеют и любят все скрупулезно просчитывать и анализировать, отмечает ФАН. В свою очередь лентяи только и думают о том, как бы увильнуть от работы или найти того, кто ее сделает за них. Помимо всего прочего это требует от них хорошей смекалки.

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психологленьэволюция
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