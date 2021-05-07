Умер бывший член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев

Фото: Николай Малышев, Владимир Мусаэльян/ ТАСС

Бывший член политбюро ЦК КПСС и первый секретарь томского облисполкома Егор Лигачев умер в пятницу, 7 мая. Об этом сообщил начальник департамента информационной политики Томской области Алексей Севостьянов.

Политик скончался в возрасте 100 лет. Причины и обстоятельства случившегося не известны, сообщает Интерфакс.

Лигачев родился в 1920 году. В 1965-1983 годах он возглавлял Томскую область. Лигачев работал секретарем ЦК КПСС с 1983 по 1990 годы. Также он являлся членом ЦК КПРФ в 1993–2013 годах и почетным гражданином Томской области.