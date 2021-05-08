Умер основатель компании Vans Пол Ван Дорен

Фото: instagram.com/vans

На 91-м году жизни скончался сооснователь компании Vans Пол Ван Дорен. Об этом сообщается в официальном аккаунте компании в Instagram в субботу, 8 мая.

В сообщении о кончине бизнесмена говорится, что Пол Ван Дорен являлся не просто предпринимателем, он был новатором.

— Смелые эксперименты Пола в области дизайна, дистрибуции и маркетинга наряду с умением работать с цифрами и повышать эффективность превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд, — говорится в сообщении.

Компания Vans была основана в 1966 году братьями Ван Доренами и двумя партнерами — Гордоном Ли и Сержем Делия.

Фирма специализируется на производстве обуви без шнурков с легким парусиновым верхом и толстой резиновой подошвой.

На данный момент в мире насчитывается свыше 300 магазинов Vans. За пару недель до смерти Ван Дорен опубликовал автобиографию «Подлинность: мемуары основателя Vans».