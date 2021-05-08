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Госдеп США планирует укрепить «независимость прессы» в Венесуэле
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Госдеп США планирует укрепить «независимость прессы» в Венесуэле

Елена Фролова

В мире

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки собирается выделить около 100 тысяч долларов на укрепление «независимости прессы» в Венесуэле. Об этом сообщается в предварительном уведомлении к будущему контракту.

Как считают представители американского ведомства, все средства доступа венесуэльцев к информации с 2018 года находятся в упадке. Вместе с тем в документе указано, что распространение в стране ложной информации сказалось на образовании «пустыни» в сфере медиа. Свыше пяти миллионов венесуэльцев ограничены в доступе к достоверным данным, считают в Госдепе.

Таким образом, в Соединенных Штатах полагают, что нужно оказать Венесуэле содействие в данном вопросе, отмечает RT. Потенциальные подрядчики могут проводить работы по расширению способов донесения информации до граждан, обучению кадров и борьбе с ложной информацией.

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СШАВенесуэлаГосдеп
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