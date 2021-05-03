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Россия и Венесуэла открыли прямое авиасообщение
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия и Венесуэла открыли прямое авиасообщение

Иван Юминов

Туризм

Между Россией и Венесуэлой открылось прямое авиасообщение. Об этом заявил министр туризма Венесуэлы Али Падрон в понедельник, 3 мая.

— При соблюдении всех протоколов санитарной безопасности сегодня в Боливарианскую Республику прибыл первый рейс авиакомпании Conviasa по маршруту Каракас — Москва, — рассказал чиновник.

На борту находились 90 пассажиров, отметил Падрон в своем Twitter.

Ранее сообщалось о том, что Россия планирует возобновить рейсы в Египет в ближайшие месяцы.

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прямое авиасообщениеРоссияВенесуэла
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