Россия планирует возобновить рейсы в Египет в ближайшие месяцы

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Россия надеется, что рейсы на курорты Египта удастся возобновить в ближайшие месяцы. Об этом заявил посол страны в Египте Георгий Борисенко в понедельник, 3 мая.

— Руководствуясь указаниями президентов России и Египта, авиационные власти и органы безопасности уже работают по этому вопросу. Мы надеемся, что авиасообщение удастся восстановить в ближайшие месяцы, — приводит слова Борисенко Sputnik.

Ранее стало известно о том, что Россия возобновляет авиасообщение с Египтом. Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эш-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, на котором туристы возвращались в Санкт-Петербург.

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