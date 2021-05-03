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Названы страны Европы, которые могут открыть для россиян в ближайшее время
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Названы страны Европы, которые могут открыть для россиян в ближайшее время

Иван Юминов

Туризм

Италия, Австрия и Германия могут стать следующими странами Европы, которые откроют для россиян. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в понедельник, 3 мая.

Условием для принятия туристов является признание европейскими странами российской вакцины от COVID-19, считает Барзыкин.

— Конкретно мы говорили об Италии. Греция уже признала (вакцину — прим. «ВМ») фактически. Возможно, Германия. Она же собирается приобретать ее (вакцину — прим. «ВМ»). Австрия — то же самое, — рассказал эксперт.

Эти страны могут открыть границы в конце лета или в начале осени, приводит слова Барзыкина Ura.ru.

Ранее Дмитрий Чернышенко анонсировал запуск системы электронных путевок в России.

Читайте также: Россиянам посоветовали покинуть Непал из-за прекращения международного авиасообщения

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