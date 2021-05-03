Россиянам посоветовали покинуть Непал из-за прекращения международного авиасообщения

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Гражданам России посоветовали покинуть Непал в ближайшее время. Об этом в понедельник, 3 мая, заявило посольство РФ в Непале.

В последнее время эпидемическая ситуация в Непале сильно ухудшилась. По этой причине руководство страны решило прекратить международное авиасообщение. Ограничение вступит в силу с 6 мая. В связи с этим россиянам рекомендуется покинуть страну как можно скорее.

— В связи с резко ухудшающейся эпидемической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы просим оперативно покинуть пределы страны, — говорится в тексте сообщения посольства.

Кроме того, гражданам, у которых запланирована поездка в Непал, следует перенести ее.

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