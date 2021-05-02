Названы цены самых дорогих билетов на поезд и самолет в апреле

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Стало известно, в какие города в апреле были куплены самые дорогие билеты на поезд и самолет. Исследование провел один из сервисов планирования путешествий.

Оказалось, что самым дорогим стал авиабилет из Москвы в Дубай. Так, перелет в одну сторону бизнес-классом обошелся пассажиру в 800 тысяч рублей. Второе место в данном рейтинге заняло путешествие из российской столицы в Кейптаун и в обратную сторону. Поездка на двоих стоила свыше 500 тысяч рублей, а на одного человека — 265 тысяч рублей. Речь идет о «бизнесе».

Замыкает тройку лидеров билет из Санкт-Петербурга в Дубай с ценой 250 тысяч рублей, отмечает RT.

Среди железнодорожных направлений самым дорогим стал билет на поезд «Сапсан» из Москвы в Северную столицу — 54 тысячи рублей. В обратную сторону эта поездка обошлась уже в 50 тысяч рублей. В свою очередь третью строчку данного списка замыкает поездка из Москвы в Адлер в мягком вагоне за 33 тысячи рублей.

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