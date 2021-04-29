Распределение и банкротство: эксперты объяснили, что будет с ценами на авиабилеты

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Впереди длинные майские выходные и не за горами сезон летних отпусков. Россияне массово отправятся к морю и по другим популярным направлениям. Между тем представители авиационной отрасли говорят о необходимости повышения цен из-за возросших издержек. О том, когда это произойдет и каких маршрутов коснется — в материале «Вечерней Москвы».

Лизинг в рублях стал дороже

Как объяснил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, основания для роста тарифов на авиаперевозки были еще в 2020 году.

— Издержки растут, и авиакомпаниям желательно парировать этот процесс. За последнее время выросли цены на топливо, аэропортовые сборы и лизинговые платежи из-за слабого рубля. Но при этом возможности повышать тарифы ограничены уровнем конкуренции. Все равно найдется кто-то, кто продаст дешевле, а окупаемость рейсов может быть обеспечена при тарифах очевидно более высоких, чем в 2019 году, — говорит эксперт.

Перелеты дешевле, чем два года назад

Пантелеев привел в пример линию Москва — Сочи. По его словам, если в 2018–2019 годах в условиях сезона отпусков в августе при открытых границах билет в одну сторону стоил 20–25 тысяч рублей, то сейчас расценки существенно изменились. Даже на майские праздники при отсутствии альтернатив в виде Турции на российский юг можно слетать из столицы за 15 тысяч рублей туда и обратно, если брать даты 30 апреля и 9 мая, а если поиграть с датами, можно найти и дешевле.

Эксперт говорит, что причина здесь как раз в том, что в 2018–2019 годах линию обслуживали 8–10 перевозчиков, а в 2021-м их было уже около 20. Сейчас, констатирует эксперт, конкуренцию по отдельно взятым направлениям можно назвать избыточной.

— Мы видим, что Сочи — одно из популярнейших мест отдыха для россиян в целом и москвичей в частности. Майские праздники длинные. Ситуация изменилась — Турцию закрыли, Египет не открыли. Принципиально дешевых альтернатив нет, и при всей безальтернативности Сочи сейчас значительно дешевле, чем было бы два года назад при аналогичном закрытии Турции, — добавил специалист.

Два сценария развития событий

По словам Пантелеева, при сохранении такого уровня конкуренции восстановления цен хотя бы к тем показателям, что были до пандемии, в условиях увеличения расходов авиакомпаниям придется ждать долго. Для этого, уточняет он, должно произойти одно из двух событий — либо полноценное открытие границ и вместе с ним более равномерное распределение перевозчиков, либо банкротство относительно крупного игрока на рынке.

— Конечно, если уйдет с рынка авиакомпания, перевозящая 100 тысяч пассажиров в год, для нашего рынка это будет печально, прискорбно, но на ценах никак не скажется, по крайней мере, на массовых направлениях. Если произойдет массовый падеж авиакомпаний и останется пять крупных федеральных игроков, цены это поддержит. Но наиболее вероятный сценарий для меня — сбалансированное рассредоточение мощностей перевозчиков по большему числу доступных направлений, — спрогнозировал собеседник «ВМ».

Ждать восстановления придется долго

Однако пока, судя по всему, это отдаленные перспективы. В настоящее время повышения цен на авиаперелеты по России на летние месяцы не фиксируется, говорит руководитель пресс-службы одного из сервисов поиска билетов Наталья Анисимова.

— Наоборот, мы фиксируем снижение на 11 процентов по сравнению с прошлым годом. Даже самый востребованный в этом сезоне маршрут «Москва — Симферополь» не намного дороже, чем год назад: рост не более шести процентов. Надо иметь в виду, что мы говорим о проданных именно на нашем сервисе билетах, и это не минимальный тариф, а средний чек. Есть небольшой рост от одного до пяти процентов на некоторые направления, но это соответствует обычному сезонному повышению. На Сочи, Геленджик, Анапу мы вообще не видим повышения. В Геленджик средний чек даже сократился на восемь процентов, — пояснила спикер.

«Бюджетников» станет больше

Летом и осенью прошлого года, добавляет Анисимова, цены на авиабилеты по России в целом снизились на 15–20 процентов, а по некоторым направлениям даже на 40–50 процентов. В частности, такое наблюдалось на рейсах из Москвы в Иркутск, Мурманск, Краснодар, Уфу. А это достаточно популярные сейчас направления. Конечно, постепенно цены на внутренние перелеты в любом случае вернутся к допандемийному уровню, считают эксперты. Но когда это произойдет, сказать сложно.

— Год от года мы наблюдаем рост цен на внутренние перелеты примерно на 5–6 процентов. В любом случае авиакомпании будут заполнять борта. Уверена, будут и акционные предложения, и различные промотарифы. Перевозчики будут сокращать издержки за счет уменьшения или отмены бортового питания, повсеместного внедрения онлайн-регистрации, — спрогнозировала Анисимова.

Претерпит изменения и концепция самих авиакомпаний. Представитель сервиса по продаже билетов предполагает, что постепенно наша страна будет идти в сторону появления на рынке новых лоукостеров (бюджетный перевозчик — прим. «ВМ») и развития уже существующих. Соответственно, традиционные компании также будут идти в этом ключе, добавляя все больше дополнительных услуг, не включенных в стоимость поездки, резюмировала спикер.

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