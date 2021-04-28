Опасные схемы: как россияне путешествуют в закрытые страны

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Россия постепенно возобновляет авиасообщение с другими странами. Однако у туристов поездки за рубеж пока вызывают сложности. С единственными массовыми направлениями для отдыха — Турцией и Танзанией — чартерные рейсы были приостановлены. Тем не менее наши соотечественники находят пути обхода, чтобы попасть на любимые курорты. Чем опасны такие схемы и что грозит по возвращении — в материале «Вечерней Москвы».

Как россияне выбирались за рубеж во время пандемии

Даже в условиях полного закрытия границ россияне находили способы выехать из страны. В частности, использовался транзит через Минск, куда можно было добраться на личном автомобиле или на попутке под предлогом поездки в санаторий и с предъявлением соответствующей справки, а далее воспользоваться регулярным или чартерным рейсом в любую точку мира.

По похожей «белорусской схеме» россияне еще до пандемии коронавируса добирались до египетских курортов, с которыми авиасообщение было прервано после взрыва самолета над Синайским полуостровом. Тем более на российско-белорусской границе никакого контроля длительное время не было.

Во второй половине прошлого года границы для россиян начали приоткрываться: первые рейсы полетели в Турцию, и место Минска в качестве «окна в мир» уверенно заняла Турция и ее столица Стамбул, принимавшие всех желающих до зимы без каких-либо ограничений. С помощью развитой маршрутной сети турецких лоукостеров самостоятельные путешественники могли по вполне доступным ценам улететь во многие страны Европы и Ближнего Востока, где их были готовы принять. А если бюджет неограничен, то и гораздо дальше.

— В начале пандемии схемы обхода ограничений у путешественников были не так популярны. Направления были закрыты практически у всех и везде. А во второй половине прошлого года и в этом году подобные способы активно используются. До недавнего времени через Стамбул летали буквально все, — констатировал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Транзит после закрытия Турции

В апреле из-за ухудшения в Турции эпидемической ситуации транзитную «лавочку» в Стамбуле прикрыли пока до 1 июня, оставив всего несколько рейсов в неделю. Однако способов транзита меньше не стало — скорее, наоборот. Продолжают осуществляться грузопассажирские рейсы. Кроме того, из России летают и европейские компании в Германию, Австрию, Францию и во множество других стран.

Поскольку возобновляется полноценное авиационное и железнодорожное сообщение с Белоруссией, не нужно теперь показывать никаких санаторных справок для поездок туда. Туристов там уже принимают. Нужно только предъявить отрицательный ПЦР-тест, а в случае транзита в течение 24 часов не нужен и он.

Также из Москвы летают прямые рейсы в Доху (Катар), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Вену (Австрия), Белград (Сербия), где при определенных условиях, не выходя из стерильной зоны аэропорта, можно воспользоваться пересадкой. Например, через столицу Сербии можно по доступным ценам отправиться в Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, куда прямых перелетов из России не осуществляется. А через ОАЭ можно попасть на Шри-Ланку, в страны Африки и так далее.

Риски повышенные

По сути, любая поездка сейчас зависит от того, сколько отдыхающий готов за нее заплатить. Если лететь в тот же хорватский Дубровник на майские праздники, куда пускают в том числе вакцинированных препаратом «Спутник V», придется отдать за рейсы с удобной пересадкой более 4 миллионов рублей в одну сторону.

Однако эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой», пользоваться способами обхода в туристических целях не советуют, пока не возобновлено официальное авиасообщение.

По словам Юрия Барзыкина, во-первых, эти поездки неорганизованные. Во-вторых, даже если они и организованы, то не российскими компаниями, а компаниями, зарегистрированными в третьих странах. Риски в таких условиях повышенные — и финансовое обеспечение требуется большее, и коронавирус никто не отменял, сказал представитель туриндустрии.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко придерживается аналогичного мнения.

— Рейсов международных из России сейчас действительно немало, но важно понимание статуса этих рейсов и категорий пассажиров, которые могут на них летать. Периодически мы слышим, что существует статус «грузопассажирский рейс», на котором возятся грузы, но вместе с тем могут везти и пассажиров. Непонятно, каких пассажиров. Второй момент — поскольку юридический статус таких рейсов условный, могут произойти различные неприятности, как, например, с рейсом «Уральских авиалиний» в черногорский Тиват, когда люди уже сдали багаж, прошли паспортный контроль, но вылет так и не состоялся, — объяснил собеседник «ВМ».

«У нас могут выпустить, а там могут не принять»

Осауленко поясняет, что те, кто пытается улететь в «закрытые» страны, могут просто временно лишиться своих средств, если произойдет то же самое. Также при намеченном транзите существует риск отмены любого из сегментов полета. Причем чем больше этих звеньев, тем риск возникновения неприятностей выше, предостерег эксперт.

— Помимо того что мы говорим о полетах, мы говорим о санитарном состоянии в той или иной стране. На Кипре, например, мы видим, что фактически наступил полный локдаун, но вакцинированных российских граждан там готовы принимать без ограничений. В каждом конкретном случае есть своя ситуация. В Германию при этом тоже летают самолеты, но такой ситуации, как с Кипром, у нас нет. Туда допускаются только те социальные категории, которым разрешается не только выезд из РФ, но и въезд. Любые подобные полеты — это дверной проем с двумя дверями. Даже если на нашей стороне эту дверь открывают, на той ее могут не открыть. Так же и у нас, — добавил Осауленко.

Что грозит отправившемуся в «закрытые» страны

Тем не менее, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, россияне по-прежнему при большом желании отправляются на отдых даже в официально «закрытые» страны. Осауленко объясняет это особым менталитетом и говорит, что здесь сложно дать совет, как поступать правильно.

— Менталитет наших граждан построен по принципу «Каждый из нас родился под счастливой звездой и под своей». Только у нас действует поговорка, что «два раза снаряд не попадает в одну воронку». Только наш турист после цунами звонит в туристическое агентство и спрашивает, на сколько подешевели отели, с готовностью ехать туда. Но все-таки я советую дождаться официального разрешения оперативного штаба на предмет того, куда можно летать в качестве туристов. Тогда наше государство гарантирует, что с высокой долей вероятности у вас все будет хорошо и вы нормально отдохнете, — резюмировал директор ассоциации «Турпомощь».

Если турист все же отправился в «закрытую» страну, каких-либо юридических последствий для него не будет, уточнили представители туриндустрии. С 1 мая возвращающимся из любых заграничных поездок достаточно лишь сдать в течение пяти дней и загрузить на портал госуслуг два теста на COVID-19. Если это требование не будет выполнено, за нарушение грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

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