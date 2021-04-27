Когда в России отменят ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы

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С 1 мая тем россиянам, которые приехали из-за границы, придется сдавать два теста на COVID-19 методом ПЦР в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в недавнем сообщении Роспотребнадзора. Исследования необходимо пройти в течение пяти дней и загрузить их результаты на портал Госуслуг. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, как долго будет действовать эта мера и когда Россия сможет от нее отказаться.

Почему нужно сдавать два ПЦР-теста

Решение о сдаче двойного анализа фактически действует уже сейчас для всех возвращающихся из Турции и Танзании, с которыми Россия 15 апреля ограничила авиасообщение. Как объяснил директор контрактно-исследовательской компании, кандидат медицинских наук Николай Крючков, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в этих странах действительно не самая хорошая, но в мире много и других мест, где пандемия до сих пор не остановлена.

— То же самое в Индии, да и в континентальной Европе. Почему два ПЦР-теста? Потому что возможны как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. Ложноположительные бывают из-за низкой распространенности заболевания, а ложноотрицательные — из-за того, что плохо берут мазки. Сплошь и рядом, например, берут из ротоглотки, а хотя правильно брать и из ротоглотки, и из носоглотки в одну пробирку. Важнее — из носоглотки. Больше шансов обнаружить вирус. Плюс важно на ранней стадии поймать окно инфекционности. Два теста дают большую вероятность увидеть объективную картину: заболел человек или нет, — рассказал специалист.

При этом ложноположительный результат не так страшен, считает врач-иммунолог Владимир Болибок. А если человек бессимптомно неделю уже переболел, анализы будут отрицательными. Эксперт напомнил, что в России и большинстве стран мира ПЦР-тест — вполне гуманный способ, в отличие от того же Китая, где биоматериал берут ректально.

Анализы, как правило, приходится сдавать за свой счет. В большинстве крупных российских аэропортов сдать биоматериал можно по прилете и через сутки или несколько часов получить результат. Примерная стоимость услуги — от 1200 до 3000 рублей в зависимости от региона. Либо можно пройти исследование в сертифицированной лаборатории.

«Лучше выпускать привитых, чем по два раза проверять вернувшихся»

При этом во всем мире уже несколько месяцев ведутся разговоры о введении сертификатов для тех, кто прошел вакцинацию от новой инфекции. Сейчас этот вопрос стоит ребром, причем не только в нашей стране, но и во всем мире, констатирует Владимир Болибок. Опять же встает вопрос признания вакцин. Например, в Евросоюзе документ вот-вот планируют ввести, но только для привитых препаратами, одобренными Европейским медицинским агентством, напомнил эксперт. Российские вакцины в их число не входят.

Но некоторые страны готовы принимать без каких-либо ограничений и вакцинированных отечественной вакциной «Спутник V». В частности, с 10 мая такие отдыхающие беспрепятственно смогут посещать Кипр, а с 1 апреля могут полететь в Хорватию.

Однако ни ВОЗ, ни различные регуляторы пока не пришли к единому мнению на этот счет. Тем не менее за рубежом к введению подобных документов, которые по-другому называют «иммунными паспортами», подошли уже вплотную, говорит член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Но и в нашей стране такие идеи возникали.

— И я, и ряд эпидемиологов с лета прошлого года предлагали ввести сертификаты вакцинации. Причем предлагалось ввести эти сертификаты не только для привитых, но и для переболевших, когда этот факт у них неоднократно подтвержден тестами на наличие антител. Таким образом, поводов для выдачи сертификатов два: вакцинация и наличие доказательств того, что человек достоверно переболел, — считает специалист.

С точки зрения Нетесова, «лучше выпускать за границу людей вакцинированных и переболевших, чем впускать потом обратно всех подряд и по два раза их проверять».

Ждать снятия барьеров осталось недолго

Однако и среди специалистов единого мнения нет. По словам Николая Крючкова, несмотря на то что в развитых странах вакцинация сейчас активно продолжается, и появились цифры эффективности препаратов, данных пока недостаточно.

— Вот эти 66, 89 и даже 94 процента — это снижение вероятности именно заболеть COVID-19. У половины заболевание протекает бессимптомно или с такими маленькими симптомами, что они даже незаметны. При этом риск заболеть в тяжелой форме вообще снижается на 100 процентов. А вот могут ли эти люди даже после вакцинации заражать других людей, пока окончательно неясно. Так что в условиях продолжающейся пандемии во всем мире, вакцинированные все равно должны сдавать тест, — добавил иммунолог.

Правда, специалист утешает: ждать снятия барьеров в виде тестирования и изоляции осталось недолго. По его прогнозам, Россия сможет окончательно побороть эпидемию коронавируса к маю следующего года, а противоэпидемические ограничения по значительному числу направлений удастся снять. В первую очередь, предполагает собеседник «ВМ», режим смягчат при возвращении из тех стран, в которых с пандемией справятся. Скорее всего, это будут страны Европы, Северной Америки и ряд государств Азии.

— Весь же мир к этому времени с пандемией не справится, особенно бедные страны, которых на самом деле большинство. И вот при возвращении из них противоэпидемические ограничения и контроль останутся. Постепенно вирус победят и там, — уверен врач.

Коронавирус доберется до всех

Владимир Болибок придерживается похожего мнения. Он считает, что тестирование прекратится, когда пандемия закончится, но пока об этом говорить рано, поскольку в той же Индии она только разгорается. Совершенно неясно, что происходит в Африке, где никто никого не тестирует. Однако пример Израиля и США, где вакцинированы миллионы человек, показывает, что вирус при высокой иммунизации населения отступает, добавил эксперт.

Специалист предполагает, что рано или поздно тестирование будут отменять в первую очередь для вакцинированных, а в дальнейшем все будет зависеть от эпидемической обстановки.

При этом иммунолог заметил, что в России пока нет даже 50-процентной иммунной прослойки, а прививочная кампания фактически буксует. Врач предостерег о том, что коронавирус доберется до всех, и призвал не бояться вакцинации. Тем более российская вакцина, по его мнению, — это лучшее, что есть на рынке. Она как минимум на 100 процентов защитит от тяжелой формы заболевания и позволит избежать серьезных осложнений для организма, резюмировал спикер.

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