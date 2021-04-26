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Кипр без ограничений примет туристов, привившихся от COVID-19
Фото: Pixabay

Кипр без ограничений примет туристов, привившихся от COVID-19

Юлия Павлушова

Туризм

Туристы, привившиеся от коронавируса, смогут без каких-либо ограничений посещать Кипр с 10 мая. Об этом заявил министр туризма республики Саввас Пердиос.

Въехать в страну будет разрешено при наличии отрицательного теста на COVID-19. Тем, кто прошел вакцинацию, не придется соблюдать десятидневный карантин.

— Мы проинформируем наших зарубежных партнеров, что с 10 мая тем, кто был вакцинирован, из 65 стран, которые мы недавно открыли, будет проще приехать на Кипр без тестирования, — цитирует Савваса Пердиоса агентство новостей CNA.

Речь идет о странах — членах ЕС, Единого экономического пространства, включая Норвегию и Исландию, а также Швейцарии, Армении, Бахрейне, Белоруссии, Канаде, Египте, Грузии, Израиле, Иордании, Кувейте, Ливане, Катаре, России, Саудовской Аравии, Сербии, Украине, ОАЭ, Великобритании и США.

Туристические рынки об этом событии проинформируют в ближайшее время, что, как ожидается, облегчит путешественникам планирование летнего отдыха.

Ранее сообщалось, что Мальдивы отменят ПЦР-тесты для привитых российской вакциной туристов.

Читайте также: Власти ЕС уточнили порядок въезда туристов после вакцинации

вакцинацияКипртуристические поездки
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