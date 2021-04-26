Мальдивы отменят ПЦР-тесты для привитых российской вакциной туристов

Фото: Pixabay

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что туристам, привитым российской вакциной от коронавируса, для въезда на Мальдивы больше не нужен отрицательный ПЦР-тест.

Начиная с 20 апреля отдыхающие, вакцинированные препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), могли приезжать на территорию государства без предоставления ПЦР-теста. Российская вакцина «Спутник V» еще не была одобрена ВОЗ, поэтому на российских туристов эти послабления не распространялись.

В новых требованиях говорится «о любой вакцине, которая должна быть одобрена ВОЗ либо компетентным органом той или иной страны». Теперь для посещения достаточно предоставить сертификат о прививке. Он должен быть переведен на английский язык. Для тех отдыхающих, которые посещают Мальдивы через две недели после повторного вакцинирования от COVID-19, отрицательный тест на коронавирус тоже не требуется.

В ассоциации напомнили, что непривитые туристы обязаны предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до прилета. За день до прибытия в аэропорт Мале необходимо заполнить декларацию о состоянии здоровья. Анкета находится на сайте иммиграционной службы, после ее заполнения турист получает персональный QR-код. Он действует всего 24 часа и необходим для предоставления в аэропорту, передает РИА Новости.

Раннее стало известно, что страны ЕС будут впускать туристов, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции определенными препаратами.

Читайте также: Названы российские направления, где можно искупаться при закрытых границах