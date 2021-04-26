Власти ЕС уточнили порядок въезда туристов после вакцинации

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Страны, входящие в Европейский союз, будут впускать туристов, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции определенными препаратами. Об этом в воскресенье, 25 апреля, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как уточнила представитель ЕС, все 27 членов интеграционного объединения «будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств».

При этом сроки возобновления таких поездок зависят от эпидемиологической ситуации, конкретные даты открытия границ не называют.

Что касается въезда лиц, привитых другими препаратами, Урсула фон дер Ляйен не дала уточнений, пишет The New York Times.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» признали самой безопасной вакциной в Венгрии.

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