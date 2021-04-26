Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Власти ЕС уточнили порядок въезда туристов после вакцинации
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Власти ЕС уточнили порядок въезда туристов после вакцинации

Татьяна Плотникова

Туризм

Страны, входящие в Европейский союз, будут впускать туристов, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции определенными препаратами. Об этом в воскресенье, 25 апреля, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как уточнила представитель ЕС, все 27 членов интеграционного объединения «будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств».

При этом сроки возобновления таких поездок зависят от эпидемиологической ситуации, конкретные даты открытия границ не называют.

Что касается въезда лиц, привитых другими препаратами, Урсула фон дер Ляйен не дала уточнений, пишет The New York Times.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» признали самой безопасной вакциной в Венгрии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Возобновилось авиасообщение между Эстонией и Россией

туристыЕвросоюзвакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в