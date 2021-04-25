Возобновилось авиасообщение между Эстонией и Россией

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Первый рейс Москва — Таллин — Москва провела авиакомпания «Аэрофлот» после более чем годового перерыва. Самолет прибыл в столицу Эстонии в воскресенье, 25 апреля, сообщила пресс-служба таллинского аэропорта.

Уточняется, что рейс будет вылетать раз в неделю по воскресеньям.

Несмотря на возобновление авиасообщения, еще действуют ограничения на свободный въезд в Эстонию. В частности, это касается запрета на туристические поездки.

Посетить страну могут дипломаты и их семьи, лица, оказывающие жизненно важные услуги, люди с гражданством или видом на жительство в этой стране, а также их родственники, пишет РИА Новости.

После приезда в Эстонию необходимо соблюдать 10-дневный карантин. Его срок можно сократить, сдав два теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» вернет деньги без штрафа купившим билеты на Кипр.

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