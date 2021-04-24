«Аэрофлот» вернет деньги без штрафа купившим билеты на Кипр

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская авиакомпания «Аэрофлот» в связи с вводом локдауна на Кипре разрешит пассажирам заменить билеты или сделает возврат средств без штрафа. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

— Аэрофлот в связи с введением властями Кипра локдауна в стране с 26 апреля 2021 года вносит изменение в порядок возврата и обмена авиабилетов для пассажиров, которые примут для себя решение отказаться от полета или изменить дату путешествия, — говорится в сообщении пресс-службы.

Пассажиры, купившие билеты на маршруты Москва — Ларнака/Пафос или Санкт-Петербург и Ларнака на дату вылета с 26 апреля по 16 мая 2021 года, могут однократно заменить билет на новое число, а также вернуть за него деньги без штрафных санкций.

Ранее стало известно о том, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение было принято российским оперштабом из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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