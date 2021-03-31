Привитые «Спутником V» смогут въезжать в Хорватию с 1 апреля

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Власти Хорватии с 1 апреля разрешили въезд вакцинированным российским препаратом «Спутник V». Об этом в среду, 31 марта, сообщил глава хорватского МВД Давор Божинович.

— Из внесенных изменений выделю то, что для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны — члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней, — говорится в сообщении.

Текущие правила будут действовать до 15 апреля, пишет РИА Новости.

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