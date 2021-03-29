Паспорта вакцинации введут в Испании к июню 2021 года

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К июню 2021 года в Испании введут паспорта вакцинации от коронавируса, что позволит разрешить взъезд в страну для иностранцев. Об этом рассказал Министр туризма Испании Рейес Марото.

Перед введением паспортов власти планируют привить от коронавируса 70 процентов испанцев. При этом рассматривается вопрос о снижение показателя до 30-40 процентов населения, несмотря на возражения врачей. Уточняется, что темпы вакцинации будут зависеть от поставок препарата AstraZeneca.

Власти Балеарских островов предложили ввести тестовый режим паспортов вакцинации в регионе, но получили отказ. Однако Марото заявила, что документы должны вводиться сразу по всей стране.

Правительство Балеарских островов также предложило требовать у туристов не только паспорт вакцинации, но и отрицательный результат теста на коронавирус или сведения о наличии антител, сообщает «Турпром».

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