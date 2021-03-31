Врач объяснил, что означает термин «лонгковид»

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Медики, борющиеся с распространением коронавирусной инфекции, ввели новый термин «лонгковид». Что он обозначает, объяснил врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

— Это и есть постковидные осложнения. Одно из самых распространенных среди тех, что остаются после перенесенного заболевания, — это одышка, — рассказал Денис Прокофьев.

По его словам, также часто встречаются отсутствие восстановления обонятельной функции и слабость. У некоторых пациентов наблюдается субфебрилитет — состояние, при котором температура долгое время держится выше 37 градусов. Все эти симптомы связаны с постковидным синдромом, отмечает «Царьград».

При этом, как пояснил врач, существуют осложнения, которые возникают во время лечения самой коронавирусной инфекции с использованием разных препаратов, в некоторых случаях и гормональных. Обычно их используют для того, чтобы не допустить цитокиновый шторм.

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