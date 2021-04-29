Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дмитрий Чернышенко анонсировал запуск системы электронных путевок в России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Дмитрий Чернышенко анонсировал запуск системы электронных путевок в России

Юлия Павлушова

Туризм

Система электронных путевок в России заработает в нынешнем году в добровольном режиме. Уже в 2022 году она может стать обязательной, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на презентации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Тестирование системы «Электронная путевка» проведут под эгидой Минцифры России до конца мая. Уточняется, что это поможет повысить прозрачность рынка и защитить права туристов. Операторы и турагенты должны будут формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе. Нарушителей будут исключать из федерального реестра.

Поправки, которые обяжут туроператоров использовать эту систему, Госдума РФ утвердила в мае 2020 года. Однако дата второго чтения законопроекта еще не определена.

— Очень надеемся, что уже в ближайшее время будет принят закон. И тогда в 2021 году система будет функционировать в добровольном режиме. Введение обязательности системы электронных путевок предполагается в первом квартале 2022 года вместе с внедрением Единого федерального реестра турагентов, — цитирует Дмитрия Чернышенко РИА Новости.

Ранее правительство России одобрило продление программы туристического кешбэка.

Читайте также: Кипр без ограничений примет туристов, привившихся от COVID-19

путевки на отдыхтестирование технологийМинцифры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Все мнения
О проекте