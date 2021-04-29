Дмитрий Чернышенко анонсировал запуск системы электронных путевок в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Система электронных путевок в России заработает в нынешнем году в добровольном режиме. Уже в 2022 году она может стать обязательной, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на презентации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Тестирование системы «Электронная путевка» проведут под эгидой Минцифры России до конца мая. Уточняется, что это поможет повысить прозрачность рынка и защитить права туристов. Операторы и турагенты должны будут формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе. Нарушителей будут исключать из федерального реестра.

Поправки, которые обяжут туроператоров использовать эту систему, Госдума РФ утвердила в мае 2020 года. Однако дата второго чтения законопроекта еще не определена.

— Очень надеемся, что уже в ближайшее время будет принят закон. И тогда в 2021 году система будет функционировать в добровольном режиме. Введение обязательности системы электронных путевок предполагается в первом квартале 2022 года вместе с внедрением Единого федерального реестра турагентов, — цитирует Дмитрия Чернышенко РИА Новости.

Ранее правительство России одобрило продление программы туристического кешбэка.

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