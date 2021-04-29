Правительство России одобрило продление программы туристического кешбэка

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Кабинет министров России одобрил продление программы туристического кешбэка. Об этом сообщается на сайте правительства страны в четверг, 29 апреля.

Соответствующие документы должны поступить в кабмин до 11 мая. Глава правительства Михаил Мишустин ранее сообщил, что на программу туристического кешбэка выделят 4,7 миллиарда рублей. При этом премьер-министр попросил Минфин и Ростуризм внести поправки в нормативные акты.

Ранее президент России Владимир Путина во время оглашения послания Федеральному собранию предложил продлить эту программу до конца года.

Напомним, первый этап программы кешбэка прошел в России с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до 5 декабря. На реализацию программы выделили 15 миллиардов рублей. Россияне приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей и получили за это кешбэк в размере 1 миллиарда рублей. Третья распродажа туров по России будет длиться до 15 июля. В рамках программы туристы смогут вернуть 20 процентов от стоимости тура.

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