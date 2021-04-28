СМИ: Кабмин РФ разработал проект об ужесточении льготной программы кредитов МСП

Фото: Правительство РФ

Правительство России планирует пересмотреть некоторые условия программы льготного кредитования представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), снизив суммы максимальных займов и сократив в три раза сроки финансирования на пополнение оборотных средств. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на проект постановления в среду, 28 апреля.

Уточняется, что на льготные кредиты размером до двух миллиардов рублей смогут рассчитывать не все представители предпринимательства, а только средний бизнес.

Так, малым предприятиям будут доступны кредиты размером 500 миллионов рублей, а микропредприятиям — 200 миллионов рублей. Помимо этого, в документе значится, что срок субсидирования банков на снижение ставки сократится с десяти до пяти лет, а максимальный срок договора о финансировании на пополнение оборотных средств снизится с трех лет до одного года.

Также могут быть урезаны уровни компенсации банкам дешевой процентной ставки. Это мера будет распространяться на строительные компании и на участников рынка аренды недвижимости. Кроме того, в проекте предлагается запретить выдавать банкам на инвестиционные цели больше денег, чем на пополнение оборотных средств.

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