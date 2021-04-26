Гознак зафиксировал рост числа банкнот высоких номиналов в обращении на фоне пандемии

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Производитель банкнот Гознак зафиксировал рост числа купюр высоких номиналов в обращении на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил директор НИИ Гознака Георгий Корнилов.

По его словам, из-за этого в некоторых российских магазинах возникали проблемы с получением сдачи. Банкноты стали реже попадать в Центральный банк. Это значит, что купюры стали больше обращаться вне банков.

— В обращении оказалось достаточно много «высоких банкнот» — банкнот высоких номиналов, и во многих точках продаж сформировался условный дефицит низких номиналов, — цитирует Корнилова РИА Новости.

Он добавил, что банкноты на фоне пандемии перестали быть первым платежным выбором. Постепенно они становятся инструментом сбережения.

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