Скончался кинооператор Вадим Алисов, снявший «Жестокий романс»

Фото: Youtube / Высшая школа телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова

Народный артист России, кинооператор Вадим Алисов скончался в воскресенье, 9 мая. Об этом рассказал ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Владимир Малышев.

По его словам, Алисов «скоропостижно скончался» в возрасте 80 лет.

Будущий оператор родился в 1941 году в семье актрисы и режиссера. Он отучился на заочном отделении ВГИКа, после чего снял десятки известных картин. Алисов был оператором при создании таких фильмов, как «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс», «Ширли-мырли».