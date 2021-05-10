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Ворожея объяснила, почему люди часто умирают в близкий ко дню рождения период
Фото: pixabay.com/ru

Ворожея объяснила, почему люди часто умирают в близкий ко дню рождения период

Виктория Родимкина

Общество

Ведьма Алена Полынь рассказала, почему люди часто гибнут за месяц до своего дня рождения или в 40-дневный период после него.

По ее словам, в день рождения человека открываются «врата к роду». У человека заканчивается очередной жизненный цикл, а для того, чтобы появилась энергия для нового цикла, должно пройти какое-то время.

— Прошлое и настоящее сливается в единое. Когда связь с родом очень плотная, легко оказаться на границе между жизнью и смертью, — сказала ворожея.

Она пояснила, что за месяц до дня рождения и в последующие 40 дней у человека может проявляться плохое самочувствие. Из-за притупленного внимания повышается риск попасть в аварию.

Алена Полынь порекомендовала перед днем рождения начать пить витамины, больше гулять, а в сам день торжества лучше не употреблять алкоголь, сообщает Пятый канал.

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