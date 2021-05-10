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Принцы Уильям и Гарри отказались от совместной речи на мероприятии в честь матери
Фото: Youtubе

Принцы Уильям и Гарри отказались от совместной речи на мероприятии в честь матери

Виктория Родимкина

В мире

Братья принц Гарри и принц Уильям отказались от совместного выступления на открытии памятника принцессе Диане, которое пройдет 1 июля на территории Кенсингтонского дворца. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на информированный источник.

По его данным, каждый из принцев настоял на том, чтобы приготовить собственный, отдельный текст.

— Конечно, есть надежда, что память о Диане поможет восстановить их отношения, но сейчас это кажется недостижимым, — заявил источник таблоида.

Братья вместе вели работу над памятником, посвященным матери. Открытие монумента будет приурочено к 60-му дню рождения принцессы Дианы, которая погибла в аварии в 1997 году.

Членов королевской семьи Великобритании рассорило откровенное интервью, которое принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали Опре Уинфри в начале марта этого года.

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британская королевская семьяпринц ГарриПринцесса Диана
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