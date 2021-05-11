Радоница — 2021: названы традиции и приметы православного праздника

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Вторник второй недели после Пасхи в народе называется Радоницей или Радуницей. Этот день считается самым большим «родительским» праздников в году.

История Радоницы

Помимо христианской, Радоница имеет еще и языческую основу. Она появилась из ежегодной весенней тризны по всем умершим предкам, которую славяне отмечали после пробуждения природы. В этот же весенний период играли свадьбы.

При этом в церковный устав Радоница не вошла как родительский день. Однако важнейшая народная традиция сохранилась. Например, в Белоруссии этот день считается официальным государственным праздником и выходным. Кроме того, с 2018 года Радоница объявлена выходным в Краснодарском крае и Брянской области, отмечает Nation News.

Запреты

В этот родительский вторник нельзя спорить, ссориться, ругаться с родными. Кроме того, не принято оплакивать усопших и сожалеть об их смерти. Лучше вспоминать о них что-то хорошее, без грусти.

Не стоит приносить и есть на кладбище еду, выпивать спиртное. Оставлять в этот день еду на могилах близких можно, но не рекомендуется. Беременным посещать кладбища нельзя.

Обряд венчания строго-настрого запрещено проводить в Радоницу. Это связано с тем, что праздник выпадает на вторник, перед постным днем, поэтому церковь не может проводить это священное таинство.

Приметы

Существует поверье, что если на Радоницу идет дождь, то урожай будет богатым. Именно поэтому предки в этот день с утра «звали» ливень. Если он все-таки начинался, то они должны были умыться дождевой водой. Согласно преданьям, это приносило счастье.

В этот день нельзя было заниматься сельскохозяйственными работами. В противном случае пахарей ждал неурожай. Кроме того, хлебород обещала звездная и теплая ночь, отмечают «Невские новости». Если же при сборе березового сока в этот день выяснялось, что этот урожай обильный, то люди ожидали дождливое лето.

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