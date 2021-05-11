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Эксперт рассказала о натуральной, но вредной пищевой добавке
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказала о натуральной, но вредной пищевой добавке

Елена Фролова

Общество

Потребители давно стали настороженно относиться к различным пищевым Е-добавкам. Однако специалисты всегда указывали на то, что не все эти средства искусственного происхождения, поэтому не все из них представляют опасность. При этом есть добавки естественного происхождения, несущие в себе риски для здоровья. Об одной из них рассказала эксперт по качеству и безопасности продуктов питания Надежда Славуцкая.

— К сожалению, без добавок никуда, потому что они помогают сохранить продукт и придать ему товарный вид. При этом не стоит пугать потребителей добавками. Е — это технический код любой добавки, то есть так маркируются и соль, и сахар, и сухое молоко, и прочие натуральные добавки, — объяснила Надежда Славуцкая.

При этом она добавила, что не все натуральное является гарантом безопасности. В качестве примера эксперт привела камедь, которую добавляют в продукты, считающиеся полезными. Например, в йогурты и различные молочные продукты, отмечает «Радио 1». Как подчеркнула Надежда Славуцкая, не стоит покупать ту продукцию, где написано, что добавки идентичны натуральным. По ее мнению, если после кода Е идет ссылка про «идентичное натуральному» — это уже химическая добавка.

Особенно внимательно к выбору продуктов в магазине должны относиться люди, склонные к аллергическим реакциям.

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мнениепользапищевые добавки
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